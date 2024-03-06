В США хотят запретить TikTok

В США задумались над тем, чтобы запретить TikTok. Об этом пишет издание The Hill.

Сообщается о том, что американские законодатели подготовили законопроект, согласно которому китайской компании ByteDance, которой принадлежит приложение, нужно будет или отказаться от него, или же платформу могут запретить в США.

Уточняется, что авторами такой инициативы стали председатель специального комитета по Коммунистической партии Китая в палате представителей американского конгресса Майк Галлагер и член палаты представителей США от Демократической партии Раджа Кришнамурти.

Информируется, что в документе сказано о том, что TikTok и ByteDance контролируются иностранным противником.

Ранее мы писали о том, как мобильные приложения вытеснили компьютерные.