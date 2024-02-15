Картина и вышиванка: стало известно, какие подарки Байдену сделал Зеленский

Федеральная база данных США поведала, какие подарки во время визита в 2022-м году сделал президент Украины Владимир Зеленский американскому лидеру Джо Байдену. Их оценили в 4,5 тысячи долларов.

Информируется, что среди них – картина «Свет победит», вышиванка, а также комплект медалей ордена князя Ярослава Мудрого. Оценочная стоимость их составляет 1 429 долларов.

Сообщается, что подарок был сделан советнику Джо Байдена по национальной безопасности Джейку Салливану в апреле 2022-го года.

В ноябре украинский лидер подарил самому президенту США картину «Оранжевые узоры», которую оценили в 2 400 долларов. Сейчас это полотно находится в процессе передачи в национальный архив.

Уточняется, что еще один подарок сделала супруга президента Украины Елена Зеленская первой леди США Джилл Байден – это скатерть и четыре салфетки, золотая брошь и серьги, которые оценили 570 долларов. Сказано, что жена Джо Байдена смогла оставить их себе.

Ранее Трамп заявил, что Байден отдаст Украину Путину.