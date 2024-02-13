Сенат США одобрил пакет помощи Украине. Но радоваться рано

Сенат США поддержал законопроект, предусматривающий финансирование помощи Украине более чем на 60 млрд долларов. Об этом свидетельствует трансляция заседания Сената во вторник, 13 февраля.

За документ было подано 70 голосов, что более чем достаточно для одобрения. Против выступили 29 сенаторов.

Законопроект предусматривает 95,3 млрд долларов помощи для Украины, Израиля и Тайваня. Для нашей страны планируется выделить чуть более 60 млрд долларов.

Но решения Сената недостаточно для выделения денег трем странам. Теперь законопроект должен пройти Палату представителей, спикер которой — Майк Джонсон — уже раскритиковал документ.

«Республиканцы Палаты представителей с самого начала дискуссии ясно дали понять, что любой так называемый дополнительный закон о национальной безопасности должен признавать, что национальная безопасность начинается на нашей собственной границе», — написал он в Twitter.

По словам Джонсона, Сенат поступил правильно на прошлой неделе, отклонив закон об Украине, Тайване и Израиле и иммиграции из-за недостаточности положений о границе. Джонсон считает, что Сенату нужно было внести поправки в текущий законопроект, включив в него реальные положения по безопасности границ.

«В то же время в законопроекте Сената об иностранной помощи ничего не идет о самой неотложной проблеме, которая возникает перед нашей страной», — отметил спикер.

Джонсон заявил, что теперь над вопросом о границе будет работать Палата представителей.

Напомним, Шольц прокомментировал задержку США помощи Украине.