В Африке ухудшается ситуация с холерой: список опасных стран

В Африке ситуация с распространением холеры становится все более сложной. Об этом на брифинге в Женеве сказала представитель африканского бюро Всемирной организации здравоохранения Фиона Брака

По ее словам, в минувшем январе сразу в десяти странах континента было зарегистрировано 26 тысяч случаев заболевания холерой и сразу семь сотен смертей. Это почти вдвое превышает число зарегистрированных случаев болезни за такой же период в 2023-м году.

Подчеркивается, что риск распространения заразы на другие государства очень высок.

Чиновница говорит, что сейчас вспышки холеры фиксируют в Замбии, Зимбабве, Мозамбике, Танзании, Демократической Республике Конго, Эфиопии и Нигерии.

Ранее мы писали о том, как передается это страшное заболевание.