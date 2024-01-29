На Черниговщине реки вышли из берегов. Подтоплены дороги

В Черниговской области из-за активных процессов ледообразования вышли из берегов реки Днепр, Десна, Снов и Сож и подтопили дороги местного значения. Об этом сообщила пресс-служба Черниговской ОВА в понедельник, 29 января.

«Из-за активных процессов ледообразования с резкими колебаниями уровней воды на реках области наблюдается усложнение гидрологической обстановки на отдельных участках», — говорится в сообщении.

Подтопления приусадебных участков, зданий и сооружений жилищного и хозяйственного назначения в населенных пунктах не зарегистрированы. Подтоплены только некоторые участки автодорог местного значения. В частности, в Михайло-Коцюбинском обществе осложнено транспортное сообщение с селом Пустынки.

Напомним, на Черниговщине вышедшая из берегов Десна затопила трассу.