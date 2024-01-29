Витамин D: стало известно, как восполнить его дефицит зимой

Российский терапевт-эндокринолог Екатерина Янг поведала, как восполнить дефицит витамина D зимой. Ее слова цитируют местные СМИ.

Сообщается, что данный витамин синтезируется под воздействием ультрафиолетовых лучей, однако зимой солнце светит не так интенсивно, что может привести к недостатку витамина и негативно сказаться на организме.

По ее словам, все это может спровоцировать частые простуды, нарушения сна и плохое настроение.

Эксперт советует употреблять больше рыбы, рыбьего жира, морепродуктов, сливочного масла и сыра.

Все это поможет компенсировать недостаток витамина D.

Сказано, что для лучшего синтезирования витамина следует обратить внимание на магний и витамин К2, а также уменьшить количество сахара в рационе.

Резюмируется, что недостаток витамина D может привести к замедлению обмена веществ, слабому иммунитету и нарушениям работы мозга, поэтому важно следить за его достаточным уровнем в организме.

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