В ВС ВСУ рассказали, как повлияет сбитие А-50 на ракетные удары по Украине

Сбитие российских самолетов А-50 и Ил-22 вряд ли серьезно повлияет на возможности оккупантов обстреливать территорию Украины. Об этом заявил полковник, спикер Командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат во время телемарафона.

«Как это повлияет? Ну прилетит другой самолет и будет обеспечивать. Повлияет ли это на какие-то, возможно, обстрелы. Ну, в определенной степени. Но российские ракеты и дроны, им не слишком нужен самолет для ДРЛО (дальнего радиолокационного обнаружения)», — отметил он.

Спикер напомнил, что и дроны, и ракеты, россияне программируют еще на земле, и они летят по указанным маршрутам и по указанным целям.

«Самолет ДРЛО может лишь выявлять пуски ракет нашей ПВО и таким образом предоставить информацию на собственно свои командные пункты», — отметил он.

В общей сложности, Игнат назвал «хорошим знаком» уничтожение вражеского самолета А-50.

«Действительно, пожалуй, впервые в истории самолет такого класса, самолет дальнего радиолокационного обнаружения да еще вместе с командным пунктом были молниеносно уничтожены. Противник лишился серьезного самолета. Уничтожение А-50 — это очень хороший знак, и для нас, и для стран Запада», — констатировал военный.

Напомним, Буданов рассказал, сколько в России осталось самолетов А-50 в неплохом состоянии.