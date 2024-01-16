Буданов рассказал, сколько в России осталось самолетов А-50 в неплохом состоянии

Российская Федерация в общей сложности располагает восемью самолетами А-50, находящимися в неплохом состоянии. Об этом заявил начальник Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью Financial Times в понедельник, 15 января.

Чиновник отметил, что самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 был сбит и взорвался, а вот воздушный пункт управления Ил-22 с сильными повреждениями совершил посадку в Анапе.

«В хорошем состоянии находятся всего восемь А-50», — отметил глава ГУР.

Чиноначальник ГУР отметил, что уничтожение самолетов повлияет на способность России вести круглосуточную оперативную деятельность и поддерживать связь в зоне конфликта.

Напомним, воины Воздушных сил Вооруженных сил Украины уничтожили вражеский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50.