В ОП назвали условия открытия аэропорта «Борисполь»

Главное: По словам Михаила Подоляка, возобновление полетов из «Борисполя» пока что невозможно. Возобновление рейсов в «Борисполе» усложняется несколькими задачами, с которыми необходимо справиться Украине.

Детали: Возобновление полетов из аэропорта «Борисполь» является желанной, но пока недостижимой целью. Об этом в эфире программы Аргумент заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

По его словам, большая часть существенных положительных изменений реальны только при сценарии, в котором Россия начнет терпеть стратегическое поражение на линии фронта. Возобновление рейсов в «Борисполе» усложняется несколькими задачами, с которыми необходимо справиться Украине.

«Это может обсуждаться, может проходить подготовка. И она проходит, в том числе — в Борисполе. Однако вопросы безопасности должны быть более объемными и существенно решенными», — сказал Подоляк.

Во-первых, по его словам, необходимо, чтобы интенсивность воздушного террора со стороны России снизилась.

«А мы с вами прекрасно понимаем, что интенсивность не снижается, несмотря на тот факт, как говорит президент, что начался новый этап войны», — заявил советник главы ОП.

Поэтому пока Украине не удастся решить вопрос с безопасностью, об открытии нового хаба для воздушных перевозок сложно говорить.

«Если можно будет решить вопрос безопасности, тогда можно будет говорить о той или иной логистике, в том числе логистике воздушных перевозок», — отметил Подоляк.

По его словам, необходимы договоренности с партнерами для увеличения поставок необходимых Украине систем ПВО.

«Я думаю, что здесь будет много разных решений. И сейчас эти решения где-то уже логистически завершены. Подразумевается, что уже идут поставки», — добавил Подоляк.

Во-вторых, по словам Подоляка, необходимо проанализировать, как Россия будет именно этой зимой использовать свои силы для воздушных атак: авиацию, дроны и тому подобное.

Напомним, на сайтах по поиску работы появились вакансии в области авиации, при том, что все украинские аэропорты с начала войны не работают. Ранее в сети появилась информация, что аэропорт «Борисполь» может заработать.

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