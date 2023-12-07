В самом центре Одессы второй раз за месяц обрушился один и тот же дом

Главное: В центре Одессы обрушился дом. К счастью, никто не пострадал.

Детали: В центре Одессы, на улице Базарная, обрушился дом. Погибшие и пострадавшие на месте разрушений не обнаружены. Об этом сообщает пресс-службу ГСЧС.

«Происшествие произошло на улице Базарная: произошло разрушение 3-го подъезда аварийного жилого дома с 1-го по 3-й этажи», — пишет пресс-служба.

Как пишет ГСЧС, пожарные начали аварийно-спасательные работы и обследовали подвальное помещение, но жертв не обнаружили.

Согласно данным издания «Думская», это второе обрушение здания за месяц.

«Почти половина доходного дома Олова и Дурьяна обвалилась рано утром 27 ноября. Людей оттуда давно отселили, только в подвале жили дворники. К счастью, никто не пострадал», — пишет издание.

Как отметили в мэрии, памятник архитектуры снесут, однако для этого необходимо снять охранный статус.

Здание признали аварийным еще в 1994. В 2005 году обвалилась часть чердака и стены, а в 2021 году после ремонта канализации во дворе начал проседать грунт, что привело к возможности обвала.

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