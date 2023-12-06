Главное: Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в онлайн-саммите G7. Темами обсуждения будут война России против Украины, противостояние между Израилем и палестинской экстремистской группировкой ХАМАС.

Детали: Президент Украины Владимир Зеленский 6 декабря присоединится к видеосаммиту с лидерами стран Большой семерки. Об этом на пресс-конференции сообщил представитель японского правительства Хироказа Мацуно, сообщает Kyodo.

По его словам, премьер-министр Японии Фумио Кишида проведет сегодня заключительный онлайн-саммит стран Группы семи (G7) по итогам японского председательства в G7, в котором примет участие и президент Украины.

Темами обсуждения будут война России против Украины, противостояние между Израилем и палестинской экстремистской группировкой ХАМАС, а также рамки правового регулирования на международном уровне развития передового искусственного интеллекта.

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