Шведские ученые рассказали, что серьезно повышает риск инсульта и деменции

Главное: Назван фактор, который повышает риск инсульта и деменции. Его выявили шведские учение.

Детали: Шведские ученые из Каролинского института выявили фактор, который повышает риск инсульта и деменции, особенно сосудистой. Это когда биологический возраст превышает фактический.

В исследовании говорится, что у человека с возрастом увеличивается риск возникновения хронических заболеваний, включая рак, сердечнососудистые заболевания и нейродегенеративные расстройства.

Отмечается, что эксперты полагались на хронологический возраст (количество лет жизни человека) как приблизительную меру биологического возраста, однако так как люди стареют с разной скоростью, хронологический возраст является довольно неточным показателем.

Специалисты использовали данные 325 тысяч пациентов из Британского биобанка, которым на момент первого обследования было от 40 до 70 лет.

Поясняется, что биологический возраст рассчитывался с использованием восемнадцати биомаркеров, включая липиды крови, уровень сахара, артериальное давление, функцию легких и ИМТ.

Оказалось следующее: если биологический возраст человека на пять лет превышает фактический, у него на 40% выше риск развития сосудистой деменции или инсульта.

Сказано, что повлиять на биологический возраст можно изменением образа жизни и приемом лекарств в случае необходимости.

Впрочем, так как это наблюдательное исследование, причинно-следственные связи установить невозможно, но результаты могут означать, что, улучшив биомаркеры старения, можно отсрочить начало многих заболеваний.

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