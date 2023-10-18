HyperOS: Xiaomi запускает новую операционную систему

Главное: Xiaomi выпускает новую операционную систему Xiaomi HyperOS. Она заменит MIUI 14.

Детали: Xiaomi анонсировала запуск своей новой операционной системы Xiaomi HyperOS, которая заменит MIUI 14, сообщил глава компании Лэй Цзюнь. Работа над ней велась с 2017 года.

Новая операционная система будет объединять всю экосистему компании, включая смартфоны, умные устройства для дома и автомобили.

"Сегодняшний день знаменует собой исторический момент. После многих лет коллективной работы наша новая операционная система Xiaomi HyperOS официально дебютирует на [мероприятии-анонсе] линейки Xiaomi 14", — написал Цзюнь.

Xiaomi HyperOS будет включать возможности Android и собственную операционную систему Vela для умных гаджетов.