К Земле летит огромная «рогатая» комета

Главное: «Рогатая» комета летит к Земле. Она сблизится с нашей планетой в следующем году.

Детали: Эксперты из Spaceweather поведали, что к Земле летит криовулканическая комета 12P/Понса-Брукса. На ней обнаружили появление похожих на рога структур.

Специалисты говорят, что она имеет твердое ядро диаметром около тридцати километров, состоящим из так называемой криомагмы, то есть смеси льда, пыли и газа.

Отмечается, что центральная часть кометы окружена газовым облаком – комой.

Поясняется, что когда солнечное излучение нагревает недра кометы, в них происходит сильный взрыв и выброс вещества через трещины в оболочке ядра.

Сообщается также, что по данным Британской астрономической ассоциации, 5 октября на комете произошла мощная вспышка, после чего небесное тело стало в десятки раз ярче из-за света, отраженного от ее расширившейся комы.

Есть предположение, что необычная форма кометы связана с неправильной формой ее ядра.

Подчеркивается: так как она продолжает двигаться к Солнцу, существует высокая вероятность того, что ученые зафиксируют еще нескольких крупных извержений.

Ожидается, что комета достигнет ближайшей точки к Земле 21 апреля 2024 года, когда ее станет видно невооруженным глазом, после чего вернется во внешнюю Солнечную систему. Следующее сближение с Землей произойдет лишь в 2095-м году.

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