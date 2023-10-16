Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 288 630 солдат

Главное: РФ потеряла в войне 288 630 солдат. Уничтожено 4 965 танков.

Детали: В Украине продолжается война. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на понедельник, 16 октября.

Сообщается, что погибли уже 288 630 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 4 965 танков, 9 385 боевых бронированных машин, 6 910 артиллерийских систем, 814 РСЗО, 547 средств ПВО, 318 самолетов, 317 вертолетов, 5 280 БПЛА оперативно-тактического уровня, 1 531 крылатую ракету, 20 кораблей/катеров, одну подлодку, 9 271 единицу автомобильной техники и автоцистерн, а также 981 единицу специальной техники.

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