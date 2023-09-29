Украинцам рассказали, как уехать из Крыма

Главное: Ирина Верещук рассказала украинцам, как уехать из Крыма. И пообещала помощь в этом.

Детали: Украинцы могут выехать из оккупированного Крыма в Украину через третьи страны или гуманитарный коридор. В Украине они могут получить помощь. Об этом заявила вице-премьер, министерша по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в эфире телемарафона.

«Я обращаюсь и настоятельно рекомендую выехать из Крыма через третьи страны. У нас действует гуманитарный коридор Колотиловка-Покровка и люди пользуются им. Даже если нет документов, даже если нет паспорта — тоже можно выехать, Украина пускает своих граждан. И воспользоваться такой возможностью сейчас, чтобы потом не было трудно», — заявила в эфире Верещук.

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