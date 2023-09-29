ЕС продлил временную защиту для украинцев

Главное: Евросоюз продлил временную защиту для беженцев из Украины. Директива о временной защите обеспечивает немедленную защиту украинцев и доступ к правам в Евросоюзе.

Детали: Совет Евросоюза одобрил предложение Еврокомиссии и продлил еще на один год — до 4 марта 2025 года — срок действия механизма временной защиты для граждан Украины, ставших беженцами после начала полномасштабной войны со стороны России. Об этом говорится в сообщении на сайте Совета ЕС.

Соответствующее решение было принято сегодня в Брюсселе на заседании Совета ЕС по вопросам юстиции и внутренних дел.

«Чтобы обеспечить уверенность в отношении более чем 4 млн украинских беженцев, которые сейчас проживают в ЕС, Совет согласился продлить временную защиту для людей, спасающихся от агрессивной войны России против Украины, с 4 марта 2024 года по 4 марта 2025 года», — говорится в сообщении Совета.

Как известно, европейцы активировали Директиву о временной защите 4 марта 2022 года, которая обеспечивает немедленную защиту и доступ к правам в ЕС, включая права на жительство, доступ к рынку труда, жилье, образование, социальную, медицинскую и другую помощь.

«ЕС будет поддерживать украинский народ столько, сколько потребуется», — добавили в Совете ЕС.

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