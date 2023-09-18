Электронный реестр военнообязанных Украины: в Раде зарегистрировали законопроект

Главное: В ВРУ зарегистрирован законопроект о создании электронного реестра военнообязанных. Предполагается открыть для Минобороны доступ к сведениям обо всех военнообязанных гражданах Украины 17-60 лет в различных госреестрах.

Детали: В Верховной Раде зарегистрирован законопроект о создании в Украине электронного реестра военнообязанных. Его авторы — группа депутатов, включая руководителей фракций «Слуга народа» и «Европейская солидарность» (Давид Арахамия, Петр Порошенко, Ирина Геращенко, Евгения Кравчук и другие).

Законопроект предлагает сделать реестр военнообязанных электронным (это изменение прописано в первой статье законопроекта) и открыть для Минобороны доступ к сведениям обо всех военнообязанных гражданах Украины 17-60 лет в различных госреестрах.

В случае принятия законопроекта реестр военнообязанных сможет получать информацию в электронном виде о военнообязанных от целого ряда госведомств, в частности:

— Налоговой службы,

— Минздрава,

— Минюста,

— МВД,

— ЦИК,

— Госмиграционной службы и прочих.

Также будут существенно расширены сами данные, которые будут передавать в реестр госорганы.

Например, Министерство здравоохранения может передавать номера средств связи и адреса электронной почты военнообязанных и сведения о их состоянии здоровья. МВД передаст данные о наличии или отсутствии судимости, разрешении на владение оружием, информацию о водительском удостоверении. Налоговая подаст данные о занятости военнообязанного (включая место работы и должность военнообязанного).

Также законопроект создает электронный кабинет военнообязанного, где будет содержаться вся эта информация.

В законопроекте нет четко прописанной нормы, что через этот электронный кабинет военнобязанным будут рассылать повестки, которые будут считаться полученными после их появления в реестре (подобная норма уже внедрена в России). Но техническую базу под такое решение (если оно будет принято) данный законопроект подготавливает.