Погода еще немного побалует украинцев летним теплом

Главное: В Украине сохраняется теплая погода. Но скоро все изменится.
Детали: Летняя теплая погода сохраняется в Украине. Чего ждать от небесной канцелярии, поведала синоптик Наталья Диденко.
Она говорит, что во вторник, 12 сентября, в нашей стране преимущественно будет сухо.
Осадки возможны лишь в Черновицкой области.
В большинстве регионов днем будет плюс 20-26, в западных областях прогреется до 25-29 тепла, а на востоке ожидается плюс 20-24.
В Киеве прогнозируется сухая солнечная погода, воздух прогреется до 25-27 тепла.
Впрочем, по словам специалиста, уже 14-15 сентября по Украине пройдет атмосферный фронт с дождями, которые принесут некоторое похолодание.
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