Погода еще немного побалует украинцев летним теплом

Главное: В Украине сохраняется теплая погода. Но скоро все изменится.

Детали: Летняя теплая погода сохраняется в Украине. Чего ждать от небесной канцелярии, поведала синоптик Наталья Диденко.

Она говорит, что во вторник, 12 сентября, в нашей стране преимущественно будет сухо.

Осадки возможны лишь в Черновицкой области.

В большинстве регионов днем будет плюс 20-26, в западных областях прогреется до 25-29 тепла, а на востоке ожидается плюс 20-24.

В Киеве прогнозируется сухая солнечная погода, воздух прогреется до 25-27 тепла.

Впрочем, по словам специалиста, уже 14-15 сентября по Украине пройдет атмосферный фронт с дождями, которые принесут некоторое похолодание.

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