Трамп оценил свои шансы угодить в тюрьму

Главное: Дональд Трамп оценил свои шансы сесть в тюрьму. Называет политическое преследование против себя мошенничеством.

Детали: Экс-президент США Дональд Трамп оценил свои перспективы оказаться в тюрьме. Сделал он это в интервью радиоведущему Гленну Беку.

Бывший лидер сказал: «Я не думаю, что это случится. Каждое дело – мошенническое. Меня преследуют плохие, больные люди».

Он добавил: «Теперь у меня больше сторонников, чем когда-либо».

Ранее политик стал первый лидером США у которого есть фото под арестом.

Стоит напомнить, что ему предъявлено уже 91 обвинение в рамках четырех уголовных дел. Если наказание будет определяться методом сложения сроков, то Дональд Трамп может быть осужден более чем на семьсот лет.

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