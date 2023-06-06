Усик хочет задушить Путина

Главное: Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик рассказал о своих ощущениях к Путину. Украинский боксер выразил готовность убить президента РФ.

Детали: Александр Усик высказался о возможной встрече с Владимиром Путиным. По словам украинского боксера, ничем хорошим для российского диктатора вероятное рандеву бы не кончилось.

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе пообещал физически расправиться с президентом страны-террориста.

«Если бы у меня было оружие, я бы его убил. А если бы у меня не было оружия, я бы его задушил. Другого выхода нет. Я просто не хочу с ним встречаться, потому что у меня к этому человеку нет никаких чувств. Вообще никаких. Это просто какое-то черное пятно», — сказал Усик в интервью KOLOSEUM.

В тему: Боец UFC заявил о желании очень сильно избить Путина.

Мэр Кривого Рога заявил о готовности убить Путина.