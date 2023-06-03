Байдену посоветовали ходить с тростью, чтобы не падать

Главное: В Белом доме говорят, что Джо Байден здоров. Но известный медик советует ему пользоваться тростью.

Детали: Очередное падение президента США Джо Байдена, которое произошло во время церемонии вручения дипломов в академии Военно-воздушных сил в штате Колорадо, всерьез озадачило социальные сети. В интернете гадают, здоров ли он.

Ситуацию прокомментировала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Она сказала следующее: «Что касается падения, необходимости в осмотре президента со стороны врача не возникло. Президент чувствует себя хорошо. Некоторые из вас видели вчера его на южной лужайке Белого дома, когда он сам высказался на эту тему».

В то же время, известный кардиолог, медицинский советник Белого дома при Джордже Буше (младшем) Джонатан Рейнер считает, что главе государства стоит пользоваться тростью.

Эксперт отметил: «Со стороны выглядит плохо, но ему не повезло, он просто споткнулся о мешок с песком».

По его словам, присущая Джо Байдену скованная и шаркающая походка, скорее всего, вызвана артритом, по этой причине, запнувшись обо что-то, трудно сохранять равновесие.

Специалист говорит: «Я бы посоветовал президенту быть очень осторожным, не будет худшей идеей использовать трость на неустойчивой поверхности. Я знаю, что ему может не понравиться, как он будет выглядеть со стороны, но падение смотрится намного хуже».

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