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Новости > Украинских мужчин, незаконно выехавших из страны во время войны, будут наказывать

Украинских мужчин, незаконно выехавших из страны во время войны, будут наказывать

Александр Панько
25.05.23 10:24
192
Украинских мужчин, незаконно выехавших из страны во время войны, будут наказывать

Главное: Украинских мужчин, которые незаконно выехали из страны во время войны, ждет наказание. Готовится закон.

Детали: Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил, что мужчин, которые незаконно выехали из страны во время войны, будут наказывать. По его словам, это совместная инициатива Верховной Рады и правительства, а соответствующий закон уже готовится.

Слова чиновника цитирует РБК-Украина.

Отмечается, что на данный момент не предусмотрено никаких наказаний для тех, кто незаконно пересек границу и потом вернулся в Украину.

Сообщается: «На сегодняшний день таких правил и ограничений не установлено, но я думаю, что по окончании войны государство сделает все для того, чтобы каждому гражданину напомнить, что он делал во время войны. Имею в виду тех, кто нелегально перешел границу».

Информируется, что сейчас изучается международный опыт.

Министр сказал: «Как обращаться с нашими гражданами, которые нарушили закон уже один раз. Они должны ответить за нарушение закона. Я думаю, каждый гражданин этого хочет и поймет государство, если будут какие-то ограничения относительно дальнейшего передвижения этих граждан как минимум за границу».

В тему: Как оказалось, контрнаступление ВСУ уже началось.

Тэги: общество, война, заграница, новости Украины, мужчины

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