Известный промоутер не верит, что бой Усик — Дюбуа состоится

Главное: Известный британский функционер Эдди Хирн поделился последней информацией о чемпионском поединке Между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа. Он не верит, что бой состоится.

Детали: Александр Усик так и не встретится в ринге с Даниэлем Дюбуа. Так считает известный боксерский промоутер Эдди Хирн.

Функционер поделился последней инсайдерской информацией по поводу титульного поединка. По слухам, бой между украинцем и британцем не состоится.

«Ходят разные разговоры, не правда ли? Я слышал, что бой не состоится, промоутерские торги не состоятся... Не верю, что бой Усика и Дюбуа состоится», — цитирует Хирна Boxing Social.

В тему: Названа примерная дата боя Усик — Дюбуа.