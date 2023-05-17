ВСУ продолжают укрепление северной границы

Главное: Украинские военные на севере страны наращивают системы инженерных ограждений, чтобы быть готовыми к любым действиям врага.

Детали: Украинские военные продолжают укреплять северную границу: за последние десять дней созданы новые минные поля и вырыты тысячи метров оборонительных траншей. Об этом 17 мая сообщил командующий Объединенными Силами ВСУ Сергей Наев.

«Исходя из вероятного характера действий противника, мы осуществляем комплекс мер по обеспечению готовности группировок войск, защищающих Северную операционную зону, к любым действиям врага, начиная от отражения авиационных и ракетных ударов, а также недопущения действий его диверсионных сил», — отметил генерал-лейтенант.

Он подчеркнул, что по состоянию на сегодняшний день войска РФ не готовы вести наступательные действия на северном направлении, Однако ВСУ понимают и предусматривают возможные сценарии развития ситуации.

«Значительную роль в сдерживании противника играет система инженерных ограждений, обустройство которой длится ежедневно... Продолжается минирование местности, создание минированных завалов, а также противотанковых рвов на участках дорог и путей вероятного продвижения противника», — подчеркнул Наев.

Командующий уточнил, что за последние десять дней установлены противотанковые минные поля и заграждения с использованием более 5,5 тысячи мин. Вдоль государственной границы вырыто около 1,5 тысячи метров траншей и 3,5 тысячи метров противотанковых рвов.

Кроме того, оборудованы несколько десятков перекрытых щелей, укрытий и огневых позиций для личного состава, а также огневых позиций для техники".

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