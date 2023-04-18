G7 пригрозила «высокой ценой» тем, кто будет поддерживать Россию в войне

Главное: Министры стран G7 пообещали поддерживать Украину и в дальнейшем. Они также предупредили о «высокой цене» тех, кто решится помогать России в войне.

Детали: Министры иностранных дел стран G7 выступили с совместным заявлением после встречи в японском городке Каруидзава. Об этом говорится в совместном коммюнике министров G7.

«Мы подтверждаем наш призыв к третьим сторонам прекратить помощь России в ведении войны или заплатить за это высокую цену. Мы усилим нашу координацию для предотвращения и реагирования на поставку оружия третьими сторонами в Россию и продолжим принимать меры против тех, кто материально поддерживает РФ», — говорится в заявлении.

Главы МИД также решительно осудили угрозы РФ разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси, назвав их «неприемлемыми».

«Любое применение химического, биологического или ядерного оружия Россией будет иметь тяжелые последствия», — говорится в тексте документа.

При этом в G7 выразили готовность к дальнейшему ужесточению санкций против России за ее агрессию против Украины.

«Мы по-прежнему полны решимости делать санкции против РФ еще более интенсивными», — отмечается в заявлении.

Также участники призвали россиян к немедленному и безоговорочному выводу всех войск из Украины и обязались продолжить поддержку украинцев в восстановлении страны.

Представители G7 обвинили Пекин в разжигании напряженности в Южно-Китайском море.

«Для больших претензий Китая в Южно-Китайском море нет никаких правовых оснований, и мы осуждаем милитарную активность Китая в этом регионе», — отметили они по итогам двухдневных заседаний.

Указано, что основная позиция стран G7 по отношению к Тайваню остается неизменной.

Добавим, что встреча глав МИД стран «Большой семерки» состоялась перед саммитом G7 в Хиросиме, который запланирован на май.

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