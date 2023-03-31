Уже завтра в Одессе заработают фонтаны

Главное: В Одессе заработают фонтаны. Их включат уже завтра.

Детали: Уже в субботу, 1 апреля, в Одессе заработают фонтаны. Они будут функционировать с 9-00 до 21-00.

Об этом говорят в городском совете.

Как информируется, фонтаны будут работать на Театральной площади, в сквере Пале-Рояль, в Городском саду, а также на Соборной площади.

Кроме этого запустят фонтан-памятник погибшим правоохранителям на Александровском проспекте.

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