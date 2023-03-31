Зеленский озвучил число жертв россиян среди мирных жителей в Буче

Главное: Владимир Зеленский говорит, что россияне убили в Буче более 1,4 тысяч мирных жителей. В том числе 37 детей.

Детали: Президент Украины Владимир Зеленский у себя в Telegram вспомнил трагедию в Буче, которая была освобождена год назад. Он поведал о жертвах.

Глава государства написал, что за 33 дня в городе были убиты более 1,4 тысячи мирных жителей, в том числе 37 детей.

Отмечается: «Более 175 человек найдены в братских могилах и камерах пыток».

Всего, по его словам, в Буче было совершено девять тысяч военных преступлений.

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