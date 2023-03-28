Джошуа задумался над очередным реваншем с Усиком

Главное: Джошуа хочет провести третий бой с Усиком. Бывший чемпион мира признал украинского боксера действительно сильным соперником.

Детали: Несмотря на два поражения подряд в бою с Александром Усиком, Энтони Джошуа хочет провести еще один бой против украинского боксера.

По словам британца, он оставил в прошлом потерю поясов, и с удовольствием в третий раз разделил бы ринг с украинцем, если бы ему представилась такая возможность.

«Да, поражениями от Усика я подвел многих людей, поэтому заслуживаю ту критику, которую получаю. Я всегда возлагаю на себя большие надежды, но в лице Усика я получил действительно очень сильного соперника. Я бы однозначно наслаждался возможностью сразиться с ним снова», — приводит слова Джошуа Boxing News 24.

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