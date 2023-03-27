В Индии люди массово гибнут от… нападения слонов

Главное: Слоны нападают на людей в Индии. За неделю погибли девять человек.

Детали: В Индии разбушевались слоны. Дикие животные нападают на людей.

Сразу ряд подобных инцидентов произошел на востоке страны в штате Западная Бенгалия, где жертвами слонов стали не менее девяти человек – пять женщин и четверо мужчин.

Местные власти заявили, что предоставят компенсации семьям погибших, а также усилят меры по предотвращению нападений этих животных на людей и на сельские населенные пункты в регионах.

Уточняется, что нападения слонов на жителей произошли в лесных районах Харагпур и Джарграм.

Поясняется, что главной причиной подобных инцидентов является сокращение среды обитания слонов из-за деятельности человека.

В тему: В Индии произошел очень странный инцидент.