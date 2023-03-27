Площадь заминированной территории Украины в пять раз превышает площадь Швейцарии, — ООН

Главное: Украина является одним из самых больших в мире минных полей. Более 10 млн человек находятся в опасности.

Детали: Украина стала одним из крупнейших в мире минных полей, в очистке от взрывоопасных предметов нуждается более 180 тыс. кв. м ее территории. Об этом в интервью Интерфакс-Украина заявила директор Кризисного бюро Программы развития ООН Асако Окай.

«Это шокирующие цифры. Около 30% территории всей Украины нуждается в очистке. Более 180 тыс. кв. м страны могут быть загрязнены. Это территория, в 4,5 раза превышающая площадь Швейцарии», — сказала Окай.

Она отметила, что более 10 млн украинцев находятся в опасности. Таким образом, Украина является одним из самых больших в мире минных полей.

Вопрос разминирования территорий является приоритетным, поскольку многие районы Украины пока недоступны.

В 2022 году противоминными усилиями ООН и партнеров было охвачено около 3,5 млн человек.

«Уже обезврежено 350 тысяч взрывоопасных предметов», — сообщила Окай, отметив, что на очистку такого масштаба территории понадобятся десятилетия.

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