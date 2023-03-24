В Севастополе слышна стрельба, — СМИ

Главное: В оккупированном Севастополе раздается стрельба в районе военного училища. Ни Украина, ни местная «власть» инцидент не комментируют.

Детали: Во временно оккупированном Севастополе раздались звуки стрельбы. Ее слышали в районе военного училища. Об этом сообщает «Крым Реалии».

«В Севастополе слышна стрельба из автоматического оружия в районе российского военного училища возле Стрелецкой бухты», — сообщает издание, но подробностей не предоставляет.

Отметим, что оккупационная «власть» Севастополя пока ситуацию не комментировала. Украинские официальные лица и военные также не комментируют инцидент.

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