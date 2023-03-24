Raiffeisen Bank попал в перечень международных спонсоров войны

Главное: НАПК внесло Raiffeisen Bank International в перечень международных спонсоров войны. Raiffeisen Bank работает в РФ с 1996 года и входит в список системно значимых российских банков

Детали: Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции внесло австрийскую банковскую группу Raiffeisen Bank International в перечень международных спонсоров войны. Об этом сообщили в НАПК.

«Основанием для внесения в перечень международных спонсоров войны стало то, что, кроме того, что после полномасштабного вторжения РФ в Украину банк продолжил работать в России, Raiffeisen еще и официально признал так называемые «ДНР» и «ЛНР», — говорится в сообщении.

Raiffeisen Bank работает в РФ с 1996 года и входит в список системно значимых российских банков. Он является одним из немногих европейских банков, продолжающих работу в РФ. На сегодняшний день Raiffeisen — это один из важнейших финансовых каналов, в котором российские субъекты хозяйствования осуществляют операции в долларах и евро. Так, осенью 2022 года отчетность показала, что в третьем квартале российский Raiffeisen Bank обновил рекорд чистой прибыли, заработав 790 млн евро. По сравнению с предыдущим годом этот показатель вырос в четыре раза. На дочернее российское представительство банка пришлось почти 70% чистой прибыли всей группы.

«Raiffeisen не только официально признает так называемые Донецкую и Луганскую «народные республики» через свое российское представительство, но и предоставляет выгодные условия кредитования российским оккупантам (кредитные каникулы и льготные кредиты), фактически вознаграждая российских военных за их военные преступления. К тому же банк подыгрывает российской пропаганде, называя войну «специальной военной операцией», — добавили в НАПК.

Таким образом все эти факты и продолжение операций Raiffeisen Bank в России означают прямую поддержку и спонсирование терроризма, подытожили в ведомстве.