Лукашенко призвал Путина «не расслабляться»

Главное: Александр Лукашенко обратился к Владимиру Путину. Заявил, что им нельзя расслабляться.

Детали: Президент Беларуси Александр Лукашенко передал послание своему российскому коллеге Владимиру Путину, общаясь с журналистами, он заявил, что Минску и Москве нельзя расслабляться с точки зрения контроля за внутриполитической ситуацией в их странах, та как, если она пошатнется, этим воспользуется Запад.

Политик сказал: «Нам не надо расслабляться. Да, мы победили в 2020-м году, Господь нам помог. Не думали, что что-то подобное может произойти на этой священной земле, но произошло».

Глава государства добавил: «Повторилось в России, но они наш опыт уже изучили и пресекли это в зародыше. Но ни в коем случае ни нам, ни россиянам нельзя расслабляться. Не дай Бог, ситуация пошатнется в какую-то сторону – западники это используют мгновенно».

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