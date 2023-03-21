В Индии произошел очень странный инцидент

Главное: Необычный инцидент произошел в Индии. Тут мужчина проглотил 56 бритвенных лезвий.

Детали: Весьма необычный инцидент произошел в индийском штате Раджастхан. О нем пишет издание Hindustan Times.

Сообщается, что 26-летний Яшпал Сингх проглотил 56 бритвенных лезвий, после чего его оперировали семь хирургов более трех часов.

Мужчина обратился к врачам, пожаловавшись на боли в животе и рвоту с кровью.

Оказалось, что он наглотался бритвенных лезвий.

Пострадавший жил с четырьмя друзьями и рассказал им о содеянном, после чего они сразу отвезли соседа в госпиталь.

УЗИ выявило, что лезвия застряли у индийца в желудке.

Также медики обнаружили многочисленные порезы в желудке и других органах пищеварения.

Информируется, что индус разделил лезвия и съел три пачки, обернув их в пластиковую упаковку, чтобы избежать боли при глотании, но желудочный сок повредил пластик, и острый метал начал резать стенки желудка, что вызвало внутреннее кровотечение, повлекшее за собой рвоту.

Психологи говорят, что бедолага страдает от тревожности и депрессии.

В публикации сказано, что родные мужчины были шокированы произошедшим и рассказали, что не знают о причинах такого поведения.

Индус пока не давал комментариев в связи с инцидентом. В настоящий момент его состояние стабильно.

В тему: В Индонезии питон целиком проглотил женщину, которая шла на работу.