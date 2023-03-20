Оля Полякова рассказала, как уговаривала маму уехать из России

Главное: Певица Оля Полякова рассказала, что в начале российского вторжения уговаривала маму переехать из России. И та согласилась, бросив мужа.

Детали: Украинская певица Оля Полякова рассказала, что в начале российского вторжения уговаривала маму переехать из России в Украину. Она переживала, что власти РФ могут попытаться надавить на нее через маму.

"Вы же помните, какую деятельность я вела в соцсетях. Мне было очень страшно за нее, но я все равно продолжала это делать. Я говорила: "Мама, ты у меня там как заложник, я боюсь за тебя. Потому что непонятно, как они захотят закрыть мне рот, если ты там находишься". Я постоянно думала, как они захотят нажать на меня из-за нее", - сказала певица в интервью Рамине Эсхакзай.

Певица призналась, что ее мама не рассталась с россиянином. По ее словам, он осуждает преступный режим Кремля. Однако после того, как ее мама вернулась в Украину, они могут видеться только на выезде.

"Для нее это трагическая история, потому что пришлось разлучиться, и они могут видеться где-то на выезде. Он нормальный, он все понимает, он, конечно, против путинского режима", - рассказала певица.