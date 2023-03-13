Украинцев предупредили о ночных морозах в ближайшие дни

Главное: В Украине теплеет. Но ночью ожидаются морозы.

Детали: Весна вступает в свои права в Украине. Днем по стране на этой неделе потеплеет, но вот ночью ожидаются морозы.

Об этом РБК-Украина поведала заместитель начальника отдела метеопрогнозов Гидрометцентра Наталья Голеня.

Она сказала: «Морозы могут быть только ночью, когда будут прояснения. Ночная температура в течение этой недели может опускаться до минус 5 градусов».

Ожидается, что в ближайшее время будет наблюдаться тенденция к постепенному повышению температуры с некоторыми колебаниями в отдельные дни.

Информируется, что сейчас на западе и севере нашей страны температура близка или немного ниже нормы, на востоке и юге, наоборот, выше.

Резюмируется, что дневная температура в Украине в ближайшую неделю будет 10-15 градусов тепла.

В тему: В Украине ожидается очень сильное потепление.