В России назвали ракетную атаку по Украине «ответом за Брянск»

Главное: Удары по гражданской инфраструктуре Украины оккупанты трактуют как так называемую «месть за теракт в Брянской области».

Детали: В российском Минобороны признали, что совершили очередной ракетный террор по Украине. Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ, цитирующие Минобороны РФ.

«В ответ на террористические акции в Брянской области Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен массированный удар возмездия», — говорится в сообщении.

Также в Минобороны РФ признали, что во время атаки против мирных городов Украины использовали гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и дерзко добавили, что «цель удара возмездия была достигнута».

Россияне отчитываются о якобы поражении объектов украинской военной инфраструктуры в то время как от сегодняшних ударов снова страдала украинская энергетика.

В тему: Залужный рассказал о масштабах ночной атаки России на Украину.