Туркменистан пополнился еще одним гражданином, это - известный блогер Илья Варламов

Главное: Блогер и урбанист Илья Варламов приобрел гражданство Туркменистана. Туркменистан считается одной из самых закрытых стран мира.

Детали: Блогер и урбанист Илья Варламов приобрел гражданство Туркменистана. Паспорт он получил в столице Турции — Стамбуле.

«Теперь это уже не секрет. Несколько лет назад я ввязался в довольно необычную историю. Сегодня в посольстве в Стамбуле я принял гражданство Туркменистана и, наконец, получил паспорт», — написал Илья Варламов.

«Смотрите и завидуйте, я гражданин. Впереди сложный переезд и много интересного контента», — заявил также Илья Варламов, выложив фотографию с туркменским паспортом в руках.

Илья Варламов — основатель рекламно-девелоперского агентства «iCube», сооснователь фонда «Городские проекты», основатель и руководитель фонда сохранения культурного наследия «Внимание». Получил известность благодаря репортажам из российских городов, а также из путешествий по всему миру. Ведет посвященный урбанистике и политике канал на YouTube, насчитывающий более 4,1 млн подписчиков.

Туркменистан считается одной из самых закрытых стран мира.