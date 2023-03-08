К Земле стремительно приближается комета, которую не видели 80 тысяч лет

Главное: К Земле летит комета, которую не видели 80 тысяч лет. Многое еще неизвестно о C/2023 A3, в том числе ее размер.

Детали: Мимо Земли пролетит комета, которую в последний раз видели, когда человечество покидало Африку и заселяло остальной мир. Об этом сообщает Live science.

В частности небесное тело получившее название C/2023 A3 обнаружили недавно сразу несколько наблюдателей в разных уголках мира — астрономы из Южной Африки и из Китая.

В настоящее время комета находится между Сатурном и Юпитером, и движется со скоростью 290 664 км/ч и, вероятно, максимально приблизится к Земле 13 октября 2024 года. По оценкам астрономов, комета вращается вокруг Солнца за 80 660 лет.

К нашей планете она подойдет 28 сентября 2024 года. Однако во время подлета к Солнцу комета может распасться, ведь данные небесные тела представляют собой слабо связанные шары льда, камней и пыли. Впрочем, если это не случиться, то в июне 2024 года объект можно будет увидеть невооруженным глазом.

В тему: К Земле приближается уникальная комета.