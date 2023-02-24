Польша уже сегодня может передать Украине танки Leopard 2

Главное: Премьер-министр Матеуш Моравецкий отправился в Киев, чтобы дать четкий сигнал о постоянной поддержке защиты Украины от России. Он также может заявить об отправке Украине танков Leopard 2.

Детали: Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий находится с визитом в Киеве в годовщину российского вторжения в Украину. Об этом сообщил представитель польского правительства Петр Мюллер в Twitter в пятницу, 24 февраля.

«Через год после начала военных действий со стороны России премьер-министр Моравецкий отправился в Киев, чтобы дать четкий и измеримый сигнал о постоянной поддержке защиты Украины от России. Сразу после начала войны, 15 марта, мы были в Киеве, чтобы гарантировать, что Украина не останется одна», — написал он.

Он обнародовал фотографию Моравецкого вместе с премьер-министром Денисом Шмыгалем на Михайловской площади в центре Киева.

Польские СМИ сообщают, что Матеуш Моравецкий сегодня может принять участие в работе Верховной Рады.

В свою очередь Bloomberg, ссылаясь на представителя правительства Польши, сообщает, что Польша сегодня отправит в Украину первые из 14 боевых танков Leopard 2, обещанных правительством.

По словам источника, премьер-министр Матеуш Моравецкий объявит об отправке танков во время своего визита в Киев, посвященного годовщине российского вторжения.

В тему: Финляндия определилась, передаст ли Украине танки Leopard 2.