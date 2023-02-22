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Новости > Стало известно, когда Украина получит боеприпасы для зенитных комплексов Gepard

Стало известно, когда Украина получит боеприпасы для зенитных комплексов Gepard

Александр Панько
22.02.23 16:13
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Стало известно, когда Украина получит боеприпасы для зенитных комплексов Gepard

Главное: В компании Rheinmetall заявили, что в несколько раз удвоили мощности по производству боеприпасов для зенитных комплексов Gepard. Однако первая партия поступит лишь к середине лета.

Детали: Первая партия немецких боеприпасов для зенитных комплексов Gepard будет поставлена в Украину до июля. Об этом заявил директор компании-производителя Rheinmetall Армин Паппергер, передает CNN.

Отмечается, что он вместе с министром обороны ФРГ посетил завод по производству танков в Унтерлюсе на западе страны.

В ответ на призыв Писториуса к производителям оружия увеличить производство боеприпасов Паппергер сказал, что его компания «удвоила мощности, а в некоторых секторах даже утроила их».

«По производству оружия склад заполнен, мы работаем на полную мощность, и мы все еще можем увеличить мощность за одну смену», — добавил Паппергер, отметив, что для этого должны быть заключены контракты.

Паппергер также объявил, что 20 боевых машин Marder будут готовы к отправке в Украину до конца марта.

В тему: Резников рассказал, когда ждет первые западне танки в Украине.

Тэги: общество, боеприпасы, новости Украины, война в Украине, Gepard

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