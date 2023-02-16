Ученые рассказали о смертельной опасности неприятного запаха изо рта

Главное: Названа опасность неприятного запаха изо рта. Он может увеличить риск сердечных заболеваний.

Детали: Ученые из Швейцарии поведали о смертельной опасности неприятного запаха изо рта. Как пишет издание eLife, оказалось, что если он вызван определенной бактерией, то способен увеличить риск сердечных заболеваний.

В своей работе эксперты проанализировали генетическую информацию, включающую в себя данные о состоянии здоровья и образцы крови 3 459 человек.

Информируется, что у 6% участников за двенадцатилетний период наблюдения произошел сердечный приступ или другое опасное сердечнососудистое заболевание. При этом кровь испытуемых была проверена на наличие антител против 15 вирусов, шести бактерий и одного паразита.

Выяснилось, что антитела против Fusobacterium nucleatum, признак прошедшей или текущей бактериальной инфекции, были связаны с некоторым повышением риска сердечнососудистых событий.

Подчеркивается, что при заражении Fusobacterium nucleatum вызывает воспаление десен и неприятный запах.

Специалисты объясняют такой эффект тем, что усиливается системное воспаление в результате инфицирования бактерией, которая может колонизироваться как во рту, так и на стенках артерий.

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