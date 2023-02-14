В оккупированном Донецке начали блокировать Google, Zoom и Viber

Главное: На территории оккупированной Донецкой области начали блокировать сервисы Google, Zoom и Viber. При этом приложение YouTube, которое принадлежит компании Google, продолжает работать.

Детали: Оккупанты начали блокировать сервисы Google, Zoom и Viber на захваченной территории Донецкой области. Об этом сообщают «Новости Донбасса».

Как сообщают местные жители, Zoom на оккупированных территориях Донецкой области доступен только через VPN. Также пользователи не могут установить приложения из магазина Google Play.

Тем временем российские СМИ пишут, что «мобильные операторы» начали блокировать сервисы Google на территории так называемой «ДНР».

«Минсвязи» оккупантов в прошлом году направило «операторам» распоряжение о блокировке Google, Viber и Zoom. Сейчас требование начали исполнять. Сбои начались в работе зависимых от Google сторонних услуг.

При этом приложение YouTube, которое принадлежит компании Google, продолжает работать. Оккупационные «власти» потребовали, чтобы сервис не отключали, а ухудшили качество видео.

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