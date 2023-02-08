ВОЗ предупредила об опасности для кормящих женщин и младенцев

Главное: Для кормящих женщин и младенцев существует опасность. Это молочные смеси.

Детали: Всемирная организация здравоохранения, ссылаясь на исследование медицинского журнала Lancet, заявила об опасности для кормящих женщин и младенцев. Ее несет индустрия производства молочных смесей, которая, как утверждается, ставит под угрозу грудное вскармливание и здоровье из-за ложных утверждений и агрессивного лоббирования.

Как отмечается, маркетинговая тактика молочной промышленности является эксплуататорской, и необходимы срочные меры по пресечению вводящих в заблуждение заявлений и политического вмешательства.

Информируется, что влияние отрасли, в том числе лоббирование жизненно важных мер по поддержке грудного вскармливания, ставит под серьезную угрозу здоровье и права женщин и детей.

В отчете говорится: «Грудное вскармливание дает огромные преимущества младенцам и маленьким детям. Тем не менее, во всем мире только около один из двух новорожденных находится на грудном вскармливании в течение первого часа своей жизни, в то время как менее половины младенцев в возрасте до шести месяцев находятся исключительно на грудном вскармливании».

Сообщается, что объем продаж таких продуктов в настоящее время приближается к 55 миллиардам долларов в год.

Резюмируется: «Первая статья из серии Lancet документирует, как вводящие в заблуждение маркетинговые утверждения напрямую используют родительские опасения, связанные с нормальным поведением младенцев, предполагая, что коммерческие молочные продукты уменьшают беспокойство или плач, помогают при коликах или продлевают ночной сон».

ВОЗ призывает страны поощрять грудное вскармливание, поскольку это лучший способ укрепить здоровье новорожденных.

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