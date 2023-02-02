Ученые хотят клонировать шерстистых мамонтов

Главное: Ученые собираются клонировать шерстистых мамонтов. К 2027-го году.

Детали: Био-технологическая компания Colossal заявила о том, что собирается клонировать шерстистых мамонтов. Ожидается, что это произойдет уже к 2027-му году.

Отмечается, что они вымерли десять тысяч лет назад.

Эксперты говорят, что сейчас редактируют гены одного из мамонтов, который сохранился в вечной мерзлоте Сибири.

Сообщается, что ДНК этих животных более чем на 99% совпадает с ДНК ныне живых азиатских слонов, которые занесены в «Красную книгу».

Специалисты отмечают, что, если все завершится успешно, им удастся сформировать эмбрион шерстистого мамонта, который впоследствии поместят в яйцеклетку самки африканского слона.

Информируется, что конечным результатом будет возрождение популяции шерстистых мамонтов с последующим их расселением, что должно оказать положительное влияние на климат планеты.

Справка :

Шерстистый мамонт — вымерший вид рода мамонты семейства слоновых. Этот вид мамонтов появился около 450 тысяч лет назад в Сибири, откуда распространился в Северную Америку.

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