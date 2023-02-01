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Новости > Полтавская епархия УПЦ передала гуманитарную помощь защитникам Украины

Полтавская епархия УПЦ передала гуманитарную помощь защитникам Украины

Александра Кудрявцева
01.02.23 17:40
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Полтавская епархия УПЦ передала гуманитарную помощь защитникам Украины
Главное: Гуманитарный штаб Полтавской епархии Украинской Православной Церкви совместно с волонтерами передали партию гуманитарной помощи украинским военнослужащим.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Полтавской епархии, благотворительная акция состоялась по благословению митрополита Полтавского и Миргородского Филиппа.
 
Священники вместе с волонтерами Общественного союза «Закарпатские Газды» передали помощь в виде продуктов питания для военнослужащих, проходящих реабилитацию после боевых действий в одном из медицинских учреждений Полтавщины.
 
В тему: Полтавская епархия УПЦ передала гуманитарную помощь на передовую.
 

Тэги: Полтавская область, гуманитарная помощь, ВСУ, УПЦ

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