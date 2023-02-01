Полтавская епархия УПЦ передала гуманитарную помощь защитникам Украины

Во время обыска у главы киевской налоговой нашли список желаний: сумочка «Гермес», часы «Бригет», Мальдивы и миллион долларов
Вскрыта схема массового воровства в сфере украинской медицины
КМУ уволил руководство таможни. Новым главой может стать брат Мустафы Найема
Израиль может предоставить Украине военную помощь
В детдоме под Киевом пытали 9-летнюю девочку
США таки могут передать Украине истребители F-16
У Авакова проводят обыски по делу о крушении вертолета в Броварах
СБУ нагрянула с обысками к Коломойскому, — СМИ
В Польше может состояться встреча Зеленского с Байденом, — СМИ
США могут передать Украине дальнобойные ракеты для установок HIMARS, — СМИ