Что делать, если телевизор сам выключается

После долгого рабочего дня отличный способ отдохнуть и расслабиться — посмотреть любимое шоу, фильм или сериал на большом экране, удобно устроившись на диване с чем-то вкусненьким. Однако, у телевизора могут быть совершенно другие планы, и в самый неподходящий момент он может выключиться. Что делать в такой ситуации и можно ли самостоятельно устранить поломку? Давайте разбираться.

Почему телевизор самостоятельно отключается

Какой бы современной, дорогостоящей и многофункциональной ни была техника, однажды она может выйти из строя. Это касается и телевизоров, оснащенных функцией Smart TV. Случайное выключение ТВ — одна из наиболее распространенных проблем. В таком случае самое первое, что необходимо сделать — это понять, из-за чего выключается телевизор. На самом деле, существует немало причин, по которым на экране пропадает изображение и звук:

● Проблемы с питанием. Это может быть плохое соединение, повреждения блока питания или кабеля.

● Проблемы с подключенными устройствами. Если выключение происходит не из-за блока питания, виновато подключенное оборудование.

● Скачки напряжения. Эта проблема может периодически возникать во многих домах, вследствие чего могут наблюдаться перебои в стабильной работе включенных устройств.

● Некорректные настройки. Современные модели ТВ предполагают детальную настройку, а также наличие множества функций. Например, проблема может быть спровоцирована встроенной функцией автоматического выключения, которую можно убрать в настройках.

● Аппаратные проблемы. Если ваш телевизор внезапно выключился без каких-либо видимых причин, проблема может быть внутри оборудования.

Типичная поломка начинается с материнской платы — если она изношена или повреждена, телевизор перегревается, в результате чего он выключается сам по себе.

Можно ли устранить неисправность самостоятельно

В каких случаях исправить имеющуюся поломку можно своими силами? Это возможно, если причина заключается не в системных проблемах устройства. Порядок действий при этом может быть таким:

● проверьте блок питания — надежно ли вставлен шнур, нет ли на нем механических повреждений, не является ли он изношенным;

● проверьте настройки телевизора, и при необходимости отключите ненужные функции (таймер сна, функцию автоматического выключения и т. д.);

● убедитесь в том, что подключенные устройства к ТВ не требуют ремонта или замены на более современные модели;

● при скачках напряжения может потребоваться установка стабилизатора или блока бесперебойного питания.

Если же все эти действия не принесли должного результата, вам потребуется помощь квалифицированного мастера по ремонту телевизора. Для вызова мастера, проведения комплексной диагностики и эффективного решения проблемы вы можете обратиться в Первую Киевскую Сервисную Службу (ПКСС). Специалисты сервисного центра выполняют оперативный и эффективный ремонт телевизора в Киеве любого производителя и модели. Чтобы воспользоваться данной услугой, заполните форму обратной связи на сайте компании, либо свяжитесь с менеджером по контактному номеру телефона.