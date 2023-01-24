До апокалипсиса осталось 90 секунд

Главное: Стрелки на «Часах Судного дня» перевели на 10 секунд ближе к «Ядерной полуночи». Теперь до «точки апокалипсиса» остается 90 секунд.

Детали: Стрелки на «Часах Судного дня» перевели на 10 секунд ближе к «Ядерной полуночи» из-за войны в Украине. Теперь до «точки ядерного апокалипсиса» остается 90 секунд.

«Часы судного дня» — проект журнала «Бюллетень учёных-атомщиков», выпускаемого Чикагским университетом. Он был начат в 1947 году создателями первой американской атомной бомбы. Периодически на обложке журнала публикуется изображение часов, с часовой и минутной стрелкой, показывающих без нескольких минут полночь.

«Беспрецедентная опасность»: российско-украинская война приблизила знаменитые часы Судного дня к самому близкому значению к полуночи за всю свою историю. И что хуже всего, плохо завуалированные угрозы России применить ядерное оружие напоминают миру о том, что эскалация конфликта — по случайности, умыслу или просчету — представляет собой ужасный риск«, — говорится в релизе, опубликованном на сайте Бюллетеня ученых-атомщиков.

«Мы живем во времена беспрецедентной опасности, и часы Судного дня отражают эту реальность. 90 секунд до полуночи — это самое близкое время, когда Часы когда-либо были установлены к полуночи, и наши эксперты не принимают это решение легкомысленно. Правительство США, его союзники по НАТО и Украина имеют множество каналов для диалога. Мы призываем лидеров изучить их все в полной мере, чтобы повернуть время вспять», — заявила доктор философии, президент и главный исполнительный директор Bulletin of the Atomic Scientists Рэйчел Бронсон.

Последний раз стрелка на часах «отдалялась» от полуночи в 2010 году. Тогда время составило 23:54. С тех пор стрелка двигалась только вперед, и в этот раз зафиксировалась на отметке 23:58:30. На данный момент это самое близкое к полуночи положение стрелок за всю историю.