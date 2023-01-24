Духовенство и верующие 30 киевских храмов УПЦ собрали гуманитарную помощь больницам Краматорска для бойцов ВСУ

Главное: Священники и верующие более 30 столичных храмов Украинской Православной Церкви собрали гуманитарный груз для больниц Краматорска и госпиталей в зоне боевых действий.

Детали: В Свято-Воскресенском храме памяти погибших и ветеранов Афганистана управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич), настоятель Афганского храма протоиерей Сергей Ющик и глава Украинского Союза ветеранов Афганистана Сергей Червонопиский рассказали, как Церковь поддерживает военных и медиков, сообщает Центр информации УПЦ.

«С самого начала войны Украинская Православная Церковь с украинским народом: храмы стали убежищем для людей, бомбоубежищами. Нет ни одного прихода, а их у нас 16 тысяч, чтобы не было наших верующих, которые не ушли бы защищать Отечество. Наши монастыри приняли семьи беженцев. Мы всегда будем со своим народом и помогаем, чем можем. В канун праздника Богоявления появилась эта благотворительная инициатива: настоятели храмов Киева объявили о сборе гуманитарной помощи для больниц в Краматорске и госпиталей на передовой», — отметил митрополит Антоний.

За два дня верующие храмов Киева приобрели и пожертвовали более 500 комплектов постельного белья, было закуплено 0,5 км ткани и сшито 300 простыней, приобретено более 1 тыс. пар носков, теннисок, свитеров, другой одежды, которая нужна находящимся в бойцах бойцам.

Глава Украинского союза ветеранов Афганистана Сергей Червонопиский отметил, что, имея многолетний опыт помощи, ветераны афганской войны приобщились к поддержке военных, медиков и жителей, пострадавших от боевых действий.

«С первых дней агрессии заняли принципиальную позицию помощи в ликвидации последствий войны. Мы знаем, что война приносит нашу землю. То, что Церковь помогает — это величайшее дело. Искреннее благодарность за молитву и помощь. Вместе победим», — подчеркнул Сергей Червонописский.

По словам настоятеля Афганского храма первого проректора Киевской духовной академии протоиерея Сергея Ющика, к благотворительной акции присоединилось более 30 храмов столицы.

«Общее дело открывает друг друга из лучших сторон. Верующие и священники приобщились к разным формам гуманитарной помощи: были приобретены лекарства, постельное белье, тысячи вещей обеспечения больничного быта раненых бойцов. В груз мы традиционно добавляем также вкусности для военных. Благодарны всем, кто помог», — поделился отец Сергей Ющик.

«Это небольшая частица той большой помощи, которую оказывает Украинская Православная Церковь нуждающимся на фронте и в тылу. Церковь сопереживает народу в молитве. Каждый день, на каждой литургии мы молимся за украинские власти, за народ, за тех, кто защищает нас на фронте. Надеемся, что Господь услышит наше сердечное желание сделать все, чтобы война закончилась», — подытожил управляющий делами УПЦ.

Уже завтра гуманитарный груз отправится в Краматорские больницы.

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