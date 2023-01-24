Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Духовенство и верующие 30 киевских храмов УПЦ собрали гуманитарную помощь больницам Краматорска для бойцов ВСУ

Духовенство и верующие 30 киевских храмов УПЦ собрали гуманитарную помощь больницам Краматорска для бойцов ВСУ

Александра Кудрявцева
24.01.23 16:15
252
Духовенство и верующие 30 киевских храмов УПЦ собрали гуманитарную помощь больницам Краматорска для бойцов ВСУ

Главное: Священники и верующие более 30 столичных храмов Украинской Православной Церкви собрали гуманитарный груз для больниц Краматорска и госпиталей в зоне боевых действий.

Детали: В Свято-Воскресенском храме памяти погибших и ветеранов Афганистана управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич), настоятель Афганского храма протоиерей Сергей Ющик и глава Украинского Союза ветеранов Афганистана Сергей Червонопиский рассказали, как Церковь поддерживает военных и медиков, сообщает Центр информации УПЦ.

«С самого начала войны Украинская Православная Церковь с украинским народом: храмы стали убежищем для людей, бомбоубежищами. Нет ни одного прихода, а их у нас 16 тысяч, чтобы не было наших верующих, которые не ушли бы защищать Отечество. Наши монастыри приняли семьи беженцев. Мы всегда будем со своим народом и помогаем, чем можем. В канун праздника Богоявления появилась эта благотворительная инициатива: настоятели храмов Киева объявили о сборе гуманитарной помощи для больниц в Краматорске и госпиталей на передовой», — отметил митрополит Антоний.

За два дня верующие храмов Киева приобрели и пожертвовали более 500 комплектов постельного белья, было закуплено 0,5 км ткани и сшито 300 простыней, приобретено более 1 тыс. пар носков, теннисок, свитеров, другой одежды, которая нужна находящимся в бойцах бойцам.

Глава Украинского союза ветеранов Афганистана Сергей Червонопиский отметил, что, имея многолетний опыт помощи, ветераны афганской войны приобщились к поддержке военных, медиков и жителей, пострадавших от боевых действий.

«С первых дней агрессии заняли принципиальную позицию помощи в ликвидации последствий войны. Мы знаем, что война приносит нашу землю. То, что Церковь помогает — это величайшее дело. Искреннее благодарность за молитву и помощь. Вместе победим», — подчеркнул Сергей Червонописский.

По словам настоятеля Афганского храма первого проректора Киевской духовной академии протоиерея Сергея Ющика, к благотворительной акции присоединилось более 30 храмов столицы.

«Общее дело открывает друг друга из лучших сторон. Верующие и священники приобщились к разным формам гуманитарной помощи: были приобретены лекарства, постельное белье, тысячи вещей обеспечения больничного быта раненых бойцов. В груз мы традиционно добавляем также вкусности для военных. Благодарны всем, кто помог», — поделился отец Сергей Ющик.

«Это небольшая частица той большой помощи, которую оказывает Украинская Православная Церковь нуждающимся на фронте и в тылу. Церковь сопереживает народу в молитве. Каждый день, на каждой литургии мы молимся за украинские власти, за народ, за тех, кто защищает нас на фронте. Надеемся, что Господь услышит наше сердечное желание сделать все, чтобы война закончилась», — подытожил управляющий делами УПЦ.

Уже завтра гуманитарный груз отправится в Краматорские больницы.

В тему: Священники Киевской епархии УПЦ доставили гуманитарную помощь жителям Херсона и ВСУ.

 
 
Тэги: новости православия, УПЦ

Комментарии

Статьи

23.01.23 14:29

Мирные переговоры Украины и РФ - какова перспектива? <обновляется онлайн>

Автор: Александр Панько

Дайджест

Наркотический ад в американской Филадельфии
22.01.23 13:28

Наркотический ад в американской Филадельфии

Автор: Агата Кловская

Выбор редакции
С начала 2023 года мобилизация в Украине превратилась в массовый отлов мужчин
С начала 2023 года мобилизация в Украине превратилась в массовый отлов мужчин
С начала 2023 года мобилизация в Украине превратилась в массовый отлов мужчин
С начала 2023 года мобилизация в Украине превратилась в массовый отлов мужчин
Психолог рассказала, как надо дышать, чтобы успокоиться
Психолог рассказала, как надо дышать, чтобы успокоиться
Первая леди Франции Брижит Макрон хотела «украсить» Собор Парижской Богоматери фаллосом
Первая леди Франции Брижит Макрон хотела «украсить» Собор Парижской Богоматери фаллосом
Астрономы сообщили о десятках НЛО в небе над Киевом
Астрономы сообщили о десятках НЛО в небе над Киевом
Хозяева Украины VS Хозяева мировых денег. Схватка начинается
Хозяева Украины VS Хозяева мировых денег. Схватка начинается
Цивилизация ужасов: английская и американская культуры относятся к смерти как-то по-особенному...
Цивилизация ужасов: английская и американская культуры относятся к смерти как-то по-особенному...
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
24.01.23 18:10

До апокалипсиса осталось 90 секунд
24.01.23 17:24

Фильм об украинских детях может получить премию «Оскар»
24.01.23 17:15

Премию «Оскар» может получить… российский фильм
24.01.23 16:53

Определен тип самолета, который будет передан Украине от Запада
24.01.23 16:51

Украинцам за границей слегка упростили жизнь
24.01.23 16:43

Штамм коронавируса Кракен проник в Украину
24.01.23 16:37

Зеленский заверил, что Украина даже не думает о нападении на Беларусь
24.01.23 16:31

В Польше активно готовят временное жилье для украинских беженцев
24.01.23 16:31

Зеленский уверен, что белорусы не хотят воевать с Украиной
24.01.23 16:05

США еще больше нарастят свое военное присутствие в Европе
24.01.23 18:10

До апокалипсиса осталось 90 секунд
24.01.23 16:53

Определен тип самолета, который будет передан Украине от Запада
24.01.23 15:34

В Беларуси приступили к расконсервации военной техники
24.01.23 12:58

Правительство уволило сразу пять глав областей
24.01.23 12:44

Украина предлагает Беларуси «пакт о ненападении», — Лукашенко
24.01.23 12:24

Замминистра инфраструктуры Лукеря уволился после коррупционного скандала с его коллегой Лозинским
24.01.23 12:09

СБУ проводит обыски в горсовете Полтавы. Это связано с делом мэра Мамая
24.01.23 11:13

Зеленский запретил депутатам и министрам покидать Украину
24.01.23 10:45

Замминистра МОУ Шаповал уволился после скандала с «распилом» денег на питании для солдат
24.01.23 10:39

Замгенпрокурора Алексея Симоненко уволили после скандала с заграничным отдыхом во время войны
22.01.23 13:07

Агента ГУР Киреева убили люди из СБУ, которые «не очень хотели, чтобы Украина победила», - глава разведки
18.01.23 14:11

Вертолет рухнувший сегодня в Броварах имел ряд «врожденных» проблем и был уже б/у
18.01.23 14:40

Путин сделал очередное циничное заявление о войне в Украине
23.01.23 09:17

В Ирпене произошел дерзкий инцидент
20.01.23 09:43

Численность армии РФ за сутки стала почти на 800 человек меньше. Сводка Генштаба за 20 января
20.01.23 16:34

В Рамштайне не решились передать Украине танки
19.01.23 12:18

Зеленский не уверен, что Путин еще жив
19.01.23 13:50

Часть закарпатских школ нарушают закон о госязыке
18.01.23 16:19

России придется выполнять формулу мира, — МИД
19.01.23 15:52

Кремль открыто угрожает Западу из-за поставок в Украину вооружения
Фото и Видео
Фильм об украинских детях может получить премию «Оскар»
Фильм об украинских детях может получить премию «Оскар»
Фильм об украинских детях может получить премию «Оскар»
Фильм об украинских детях может получить премию «Оскар»
В Киеве задержали вооруженную банду торговцев кокаином
В Киеве задержали вооруженную банду торговцев кокаином
В Беларуси приступили к расконсервации военной техники
В Беларуси приступили к расконсервации военной техники
Появилось видео задержания массового убийцы в США
Появилось видео задержания массового убийцы в США
В одной из школ США произошла кровавая бойня
В одной из школ США произошла кровавая бойня
Стало известно, как укрепляют оборону Киева и области
Стало известно, как укрепляют оборону Киева и области
Галлюциногены скоро будут отпускать... по рецепту
Галлюциногены скоро будут отпускать... по рецепту
В Украине вследствие войны без вести пропали не менее 345 детей
В Украине вследствие войны без вести пропали не менее 345 детей
Резиденцию Путина под Москвой прикрыли «Панцырем»
Резиденцию Путина под Москвой прикрыли «Панцырем»
Запад уже сейчас должен сделать больше для Украины, — Рютте
Запад уже сейчас должен сделать больше для Украины, — Рютте
fraza.com
Новости блогосферы
06.01.23 12:01

BlackRock подталкивает легализацию криптовалюты в Украине
02.01.23 17:52

ДТЭК откровенно лжет украинцам?
28.12.22 11:14

Украинская власть готовится к рейдерскому захвату имущества УПЦ
15.12.22 23:45

Украинская власть не выплачивает деньги семьям погибших украинских бойцов

Опрос

Вы уже получили мобилизационную повестку из украинского военкомата?

посмотреть результаты
© 2023 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.